Palermo i naufraghi avevano cercato di salvarsi abbandonando le cabine Recuperato il corpo Mike Lynch l' ultima dispersa è la figlia Hannah

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il naufragio della Bayesan è una tragedia che ha lasciato un'impronta dolorosa su tutti coloro che ne sono stati testimoni. I 15 superstiti raccontano di come il superyacht sia affondato in modo drammatico, con la prua che è andata giù in verticale, portando l'intera imbarcazione a ribaltarsi sul lato destro. In questa situazione disperata, i passeggeri che non sono riusciti a lasciare la nave prima