Pagelle Vuelta a España 2024 | Ben O’Connor fenomenale e adesso fa paura Bene Marco Frigo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)SESTA TAPPABen, voto 10: sfrutta l’occasione da fenomeno. Va all’attacco da lontano, non hadel chilometraggio e fa il vuoto. Il gruppo dorme, lui guadagna e dà oltre 6? ai favoriti. Dopo una tappa al Tour e al Giro trionfa anche alla, ma qui trova la perla: è in vetta, con gran margine alla classifica generale, e non sarà facile riprenderlo., voto 8: dopo un ottimo Giro d’Italia 2023 era un po’ scomparso dai radar l’attaccante azzurro della Israel – Premier Tech. Oggi si fa vedere alla grande davanti:è di un altro pianeta, ma la sua seconda piazza vale tanto. Florian Lipowitz, voto 7: era la carta da giocare in casa Red Bull – BORA – hansgrohe per poter gestire la situazione in gruppo con Roglic. Il tedesco chiude terzo, risale in classifica (è quarto), ma forse poteva fare qualcosa in più.