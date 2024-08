Ordine dei Medici di Caserta al voto | presentate le liste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’dei-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia diva alle candidature per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’Ente per il quadriennio 2025 – 2028. Si vota in prima convocazione nei giorni 1, 2 e 3 settembre dalle 7 alle 16. In seconda convocazione nei giorni 12, 13 e 14 ottobre dalle 8,30 alle 19,30. Le operazioni disi terranno presso la sede dell’, in via Bramante 19. Per il consiglio direttivo dell’albo-chirurghi due le: “Evoluzione”, guidata dal presidente uscente Carlo Manzi, e “Sintesi”, con a capo Antonella Guida.