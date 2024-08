Omicidio Sharon Verzeni continuano le indagini Lettera anonima | Chi sa non si nasconda

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024)lesulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. Ancora non sono stati individuati né il killer né l’arma del delitto né un possibile movente. In questi giorni, al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, sono stati interrogati vari familiari e conoscenti della vittima. Intanto, sul luogo del delitto è comparsa unache invita chi sa qualcosa a parlare.