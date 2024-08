Oltre 90 tartarughe sono nate stanotte a Forio d’Ischia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024)90nella notte su una spiaggia di, da un nido scoperto e vigilato 24 ore al giorno da circa 50 giorni. Lo scorso 3 luglio un esemplare di caretta caretta fu infatti avvistata sulla spiaggia della Chiaia mentre scavava il suo nido nella sabbia per poi ritornare in mare; in seguito si scoprì che l'animale aveva deposto su uno degli arenili più frequentati dell'isola d'Ischia100 uova. La zona attorno al nido fu recintata e presidiata da volontari fino aquando sischiuse la maggior parte delle uova, tra le 2.00 e le 4.00, e piano piano90 babyemerse dalla sabbia e siavviate verso l'acqua. Ad assistere all'evento molti curiosi che, in questi giorni, avevano notato il presidio allestito dall'Area Marina Protetta Regno di Nettuno e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn.