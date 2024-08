Ocse Pil secondo trimestre +05% Italia penultima nel G7

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Pil dei Paesiè cresciuto dello 0,5% neldel 2024, in analogia con ilprecedente e in linea con le attese. Lo fa sapere l'. Il Pil dei Paesi del G7 è cresciuto con una velocità maggiore, passando dal +0,2% del primoal +0,5% del. La crescita del Pil innelsi ferma al +0,2%, in rallentamento rispetto al +0,3% del primo. Un bilancio che colloca la Penisola al penultimo posto, dopo la Germania con un -0,1% di Pil.