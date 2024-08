Oblio oncologico | come chiedere il certificato dei requisiti chi lo rilascia tempi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Legge 7 dicembre 2023 numero 193, in vigore dallo scorso 2 gennaio contiene, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del Piano europeo di lotta contro il cancro, una serie di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.