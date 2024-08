Nuove telecamere I risultati nel territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) In tre incroci pericolosi furono installati i semafori di ultima generazione conincorporate. I frutti sono arrivati. La messa in sicurezza degli incroci più incidentati del comune di Capannori Ponte alla Posta, quello in località Osteria e quello fra viale Europa e via Paolinelli, sta funzionando, in quanto il numero di incidenti è calato vertiginosamente da quando sono state installatedi controllo dei passaggi con il rosso.