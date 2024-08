Nuova ondata di caldo in Italia ecco da quando

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ in arrivo unadisull’. “Nei prossimi giorni un promontorio del più vasto anticiclone africano si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale, dopo la fase di maltempo di questi giorni, specie al Centro Sud, dando così il via a unadi calore”. A dirlo in esclusiva all’Adnkronos è il meteorologo Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it che chiarisce: “Analizzando nel dettaglio la massa d’aria in arrivo si nota subito come sia la classica vampata ‘rovente’ di origine subtropicale (interno del deserto del Sahara), che provocherà un sensibile aumento delle temperature su tutte le regioni”. Aggiornamento ore 8.