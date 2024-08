Novena a Maria che scioglie i nodi | preghiera del quarto giorno

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chi di noi non fa i conti con problemi, difficoltà situazioni, che spesso trasciniamo negli anni e che non sappiamo come risolvere: sono iche ci affliggono. Ma quali sono questi “”? Tutti idei litigi familiari, dell’incomprensione tra genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza; idel risentimento fra L'articolochedelproviene da La Luce di