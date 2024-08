Nomine | Renzi ' io vittima di attacchi Meloni non restituisco pan per focaccia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago (Adnkronos) - "Se c'è un partito che ha subito una persecuzione giudiziaria è stato Iv, messo sotto attacco, massacrato. E' se c'è uno a doversi difendere da accuse surreali su tutta la mia famiglia quello sono io. Io sonodi alcune aggressioni giudiziarie. Giorgiacon me si è comportata da giustizialista in modo vergognoso, mi ha attaccato, hanno organizzato manifestazioni sotto casa, aggredito la mia famiglia. Ma nonpan per, per me se Ariannaè indagata non cambia niente". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira parlando della questione delle