Nomine | Iv scrive a La Russa ' prossima settimana ci sia informativa Meloni in aula' 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) - Nella lettera, Borghi ricostruisce i fatti legati alla polemica che ha visto al centro Ariannae riporta tra le altre cose le dichiarazioni della premier Giorgiasulla questione. "Noi parlamentari di Italia Viva riteniamo che tali parole e quanto ne è seguito meritino un dibattito d', perché se esiste ciò che si va sostenendo tali affermazioni debbono essere seguite da una esplicita, conseguente e concreta assunzione di responsabilità di fronte al Parlamento e al Paese",Borghi. "Non si possono gettare al vento parole in libertà su aspetti così delicati ed importanti come le prerogative costituzionali, l'equilibrio democratico e l'assetto dei nostri poteri. Tanto più che la magistratura pare aver smentito la stessa ricostruzione di Sallusti e dichiarazioni successive.