Nessun radar a bordo Ma scherziamo? | veliero Giuliacci perde le staffe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Prosegue a ritmo incessante l'inchiesta della Procura di Termini Imerese (Palermo), guidata da Ambrogio Cartosio, per fare luce sul naufragio avvenuto a Porticello (Palermo) all'alba di lunedì. La procura indaga per naufragio e omicidio plurimo colposo, al momento contro ignoti. Al vaglio dei pm anche i video e le fotografie scattate la notte della tempesta da alcuni abitanti della zona, ma anche le telecamere di sorveglianza, in particolare di un cantiere nautico, che puntava la telecamera proprio sulla barca e di una villa privata. Se ne è discusso a Zona bianca, il talk-show di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi.