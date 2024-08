Nel weekend caldo insopportabile | in quali regioni sarà più intenso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un break, una breve pausa e niente altro. Il crollo termico degli ultimi giorni non deve creare false illusioni perché il, vero protagonista dell'estate 2024, sta rialzando la testa ed è pronto a tornare. La squadra de ilmeteo.it conferma quanto molti si aspettavano già: è confermato il picco delle temperature per sabato 24 e domenica 25 agosto. Avvertono, però, che "non mancheranno temporali" in alcune. "È dunque servita l'ennesima avanzata di un promontorio del più vasto anticiclone africano che si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale (dopo la fase un po' più fresca degli ultimi giorni), dando così il via a una nuova ondata di calore", si legge sul sito. Si tratterà, spiegano gli esperti, di una "massa d'aria rovente di origine subtropicale". Gli effetti attesi? L'impennata delle temperature.