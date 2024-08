Nel week end torna il grande caldo anche a Napoli con punte di 37 gradi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Ilnon molla la presa”. Lo afferma Andrea Garbinato, esperto del sito IlMeteo.it, confermando il ritorno dell’alta pressione, inizialmente con leggeri influssi oceanici e disturbatada correnti umide orientali nei bassi strati al Nord, poi sempre più forte ed africana. “Dal fine settimana potremore ad avere la ‘febbre’ con 37°C a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto, e con picchi oltre 38°C in Sardegna. La città che si scalderà per prima sarà Firenze, fino a 36°C nelle prossime ore, quandoe Genova toccheranno i 33-34°C”. Intanto oggi si avrà una giornata nuvolosa al Nord per una rinte umida da est, con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte: in serata si prevedono locali rovesci specie sul Piemonte, in giornata a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane.