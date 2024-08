Nel cast Lorenzo Zurzolo Ludovica Martino Nicolas Maupas Isabella Ferrari e Luca Ward | gli stessi del primo capitolo ambientato a Riccione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 agosto 2024) «L’estate sta finendo», cantavano i Righeira, ma non in tv. Dove su Canale 5, stasera alle 21.30, va in onda Sotto il sole di Amalfi, sequel di Sotto il sole di. Entrambi usciti su Netflix, hanno al centro delle storie