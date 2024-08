Naufragio in campo Arpa | Verificare allarme ambientale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Suldel veliero Bayesian scende inanche l'Sicilia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Una équipe dell'ente pubblico che si occupa di tutelare e gestire le risorse ambientali della Sicilia, come apprende l'Adnkronos, è arrivata a Porticello (Palermo) per effettuare dei prelievi e dei campioni nello specchio d'acqua in cui è affondato