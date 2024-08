Naufragio di Palermo il giallo si complica Recuperati 4 corpi Mancano quelli di Lynch e della figlia 18

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) “La tempesta è arrivata all’improvviso, non l’abbiamo vista arrivare”, avrebbe detto martedì ai i pmprocura di Termini Imerese che indagano sull’affondamento del veliero Bayesian a Porticello il comandante James Cutfield, 51enne neozelandese. Ma ilresta, anzi, si infittisce: perché è affondata una barca considerata inaffondabile? E come mai tutte le strutture sembrano intatte?di, si cercano le ultime vittime Torneranno in mattinata in profondità nello scafo del veliero britannico naufragato a Porticello, il Bayesian, i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il quinto corpo rimasto intrappolato all’internoimbarcazione dopo ile cercare il sesto disperso. Ieri sono statii primi quattro