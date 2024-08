Montevarchi Presentate le Feste del Perdono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – Fervono già i preparativi per la Festa deltra storia, tradizione e novità. Tante le iniziative in calendario a partire da venerdì 30 agosto, con il tradizionale concerto di apertura del, alle ore 21.00, in piazza dello Sferisterio a cura del Corpo Musicale G. Puccini, fino a domenica 8 settembre.