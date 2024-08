Montespaccato atti di vandalismo nel centro Don Pino Puglisi | la condanna unanime della politica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – E’ successo la notte scorsa, il grave fatto di cronaca che ha visto ignoti introdursi nella sala polifunzionale delDonCalcio gestita in parte dell’Asilo Savoia e vandalizzarla pesantemente. “Esprimo la mia più profonda solidarietà alCalcio e a tutta la comunità per l’ignobile atto vandalico che ha devastato la sala studio del ‘Don’. Un vile attacco a tutto il quartiere e a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore, lontano dalle ombrecriminalità. Non permetteremo che la violenza e l’arroganza prevalgano su chi lavora per il benenostra città. Roma sarà sempre al fianco di chi promuove legalità, solidarietà e inclusione”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.