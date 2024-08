Milan svelata la terza maglia | grigia con dettagli color menta FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ile il fornitore ufficiale Puma hanno presentato questa mattina ladel club rossonero per la stagione 2024/2025. Il third kit presenta une grigio predominante con degli inserti: “Una nuova interpretazione dello stile rossonero che incarna lo spirito delismo. La cultura delvive di creatività ei vibranti. Il nuovo Third kit porta in campoi nuovi e freschi, aggiungendo un nuovo significato al gioco del calcio. L’esclusivo nuovo Third kit 2024/25 presenta une grigio consu colletto e manichee tonalità grape – e una versione monocromatica dello stemma del club – per esprimere lo stileese in un modo che è allo stesso tempo innovativo e distintamente rossonero, anche in assenza deii rosso e nero. Benvenuti nel(ismo)”. Di seguito ecco la