Mario Rui verso il Brasile | ecco la possibile destinazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPerRui, terzino del Napoli campione d’Italia 2023, si prospetta un futuro in. Il portoghese è stato infatti individuato dal San Paolo, secondo quanto riferisce la stampa locale, come obiettivo per coprire il vuoto lasciato sulla fascia sinistra dall’addio di Caio Paulista, passato ai ‘cugini’ del Palmeiras e dal fatto che Welington, che ha ereditato il posto da titolare in quel ruolo, ha già firmato per il Southampton e a gennaio si trasferirà in Inghilterra. Inoltre Patryck, la sua riserva, si è infortunato e ne avrà per parecchio. Così il San Paolo ha pensato aRui, che non sembra essere nelle grazie di Antonio Conte e che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in. Il portoghese ha un contratto con il Napoli fino al giugno del 2026, e il club del presidente De Laurentiis chiede un indennizzo per liberarlo.