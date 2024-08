Madre di Saman estradata oggi in Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) 10.43 Arriverà nel pomeriggio inladiAbbas, arrestata il 31 maggio in Pakistan.Sarà quindi condotta in carcere. Nazia Shaheen,51 anni,a dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia,la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. La donna era latitante dal 2021. Un anno fa è stato consegnato al'il marito, anche lui condannato all'ergastolo.