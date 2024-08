Lutto a Caivano per la morte di Domenico l’uomo è deceduto dopo un terribile incidente

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non ce l’ha fattaSantagata, il 49enne originario di, coinvolto nell’sulla strada statale Sannitica, a Marcianise.per ladiunera in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Peugeot 307 che viaggiava in senso contrario. L’è L'articoloper ladiunTeleclubitalia.