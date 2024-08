Luca campione mondiale di Pokémon a Fanpage | Non rispondo agli insulti | per il futuro ho altri piani

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2024)Ceribelli, 21 anni, ha vinto il Campionatodiche è stato disputato a Honolulu, nelle isole Hawaii. Oltre alla coppa, Ceribelli ha portato a casa anche un montepremi da 30.000 dollari. Parecchi, ma forse non abbastanza per pensare a una carriera da professionista. In questa intervista spiega a.it i suoi progetti.