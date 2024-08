Lotta Juliana Catanzaro eliminata nei ripescaggi dei -65 kg ai Mondiali U17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non ci sarà medaglia per l’Italia nella giornata odierna deiUnder 17 di, in corso ad Amman, in Giordania: nella nella categoria di peso dei -65 kg della femminile, l’azzurrinaè stata infattinei. La siciliana è entrata in gioco direttamente al secondo turno, affrontando la cinese Cai Ling, che nel primo incontro aveva superato la tedesca Ayla Sahin ai punti per 9-2: purtroppo anche l’azzurrina ha ceduto il passo all’asiatica, vittoriosa ancora ai punti, in questo caso per 8-4. Grazie a questo successo, la cinese ha staccato il pass per la finale per il bronzo, alla quale era già qualificata l’egiziana Maram Mohamed Ibrahim Aly. Per quanto concerne l’Italia, domani sarà in gara l’ultimo azzurrino, lo stileliberista Riccardo Bonanno, iscritto nella categoria di peso dei -65 kg.