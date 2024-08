LIVE – Diamond League Losanna 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ladell’undicesima tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Da poco più di una settimana è calato il sipario sui Giochi Olimpici di Parigi, ma l’non si ferma, e torna in pista e in pedana nella cittadina svizzera. In gara quattro azzurri: Mattia Furlani, che si troverà il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e lo svizzero Simon Ehammer. Poi il campione europeo dei 110 hs Lorenzo Simonelli, che fronteggerà l’oro di Parigi Grant Holloway; Pietro Arese nei 1500, gara che vede al via Jakob Ingebrigtsen e i due kenyoti Timothy e Reynold Cheruiyot, e infine Ayomide Folorunso nei 400 hs, gara che vede Femke Bol come grande favorita. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 di giovedì 22 agosto.