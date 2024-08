L’Italia dei compiti a casa | in Europa nessuno come noi per il tempo passato con gli esercizi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il nostro sistema scolastico si distingue nel panorama europeo per un aspetto particolare: la quantità diche gli studenti dedicano ai. Secondo studi internazionali, tra cui l'indagine OCSE-PISA del 2018, gli studenti italiani trascorrono in media 8,5 ore settimanali sui, un dato che supera nettamente la media di molti altri paesi europei e mondiali. L'articolodei: innoi per ilcon gli