“L’innocenza” | l’emozionante film di Kore-eda Hirokazu è nelle sale

(Di giovedì 22 agosto 2024) (askanews) – Dopo aver vinto il premio per la Migliore Sceneggiatura (di Sakamoto Yuji) al Festival di Cannes, arrivaitaliane dal 22 agosto L’innocenza di-eda, regista giapponese molto amato sulla Croisette, già vincitore, infatti, della Palma d’oro con Un affare di famiglia e del premio della Giuria con Father and Son. La trama del“L’innocenza” Undelicato e sensibile che racconta dell’undicenne Minato che vive con la madre vedova e all’improvviso inizia a comportarsi in modo strano. La mamma crede che il problema sia un nuovo insegnante della scuola, teme il peggio, ma la verità, molto diversa, si svelerà lentamente, portando alla luce una storia di sentimenti e rapporti difficili nell’adolescenza, intimista, che fa riflettere sulle dinamiche, le paure e tanti pregiudizi che ancora ci sono in molte società.