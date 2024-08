Legnano dà l’addio al cedro dell' Himalaya sopravvissuto alla siccità e stroncato da un fungo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Milano) 22 agosto 2024 – Addio, che con i suoi venti metri di altezza ha plasmato il paesaggio urbano diper decenni. Questo pomeriggio nei giardinetti di corso Italia, dmattina al pomeriggio, si sono svolte le operazioni per la sua rimozione. Il Comune aveva emesso un'ordinanza: dalle 8.30 alle 17, in corso Italia era stato istituito il divieto di sosta (con la rimozione forzata dei veicoli) e il restringimentoa carreggiata nelle aree interessate dalle lavorazioni. Monitorato da oltre un anno, ilnon solo era giunto a fine vita ma costituiva anche un pericolo per l'incolumità dei pedoni.