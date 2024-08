Lavori edili chiusa parzialmente al traffico via XXIV maggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 26 agosto, al fine di consentire dei, viasaràalall’altezza del civico 25 dalle ore 7:30 alle ore 15:30 con deviazione delsu via Perasso e senso unico alternato con movieri per residenti, domiciliati e gestori di attività commerciali ubicate in zona. Contestualmente sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. L'articoloalviaproviene da Anteprima24.it.