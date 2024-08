L’Avellino sfoltisce la rosa parti più vicine per Enrici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il contro alla rovescia per l’esordio stagionale perdi Michele Pazienza. La squadra continua a sudare sul sintetico del Partenio-Lombardi in vista della sfida di domenica (ore 18) contro l’AZ Picerno ma nel frattempo si lavora dietro le scrivanie. Tutto fatto per il passaggio di Erasmo Mulè a Pescara, prestito con diritto di riscatto. E non solo, Davide Mazzocco è prossimo a vestire la maglia del Foggia. Riaperto il discorso tra Cavese e Pasquale Pane mentre Jacopo Dall’Oglio potrebbe salutare Avellino con una rescissione consensuale del contratto in scadenza il prossimo 2026. In entrata,è pronta a chiudere per l’arrivo di Patrickdal Taranto, dopo una lunga trattativa confermata dallo stesso direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti.