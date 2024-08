Ladri Smurano Cassaforte in Quartiere Residenziale | Famiglia in Casa Durante il Furto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chieti - Una serata da incubo quella vissuta martedì scorso da unaresidente in via Marzabotto, a Olmo di Riccio. In piena notte, mentre erano in, deihanno fatto irruzione nell'appartamento, smurando una. Ilè avvenuto intorno alle 22, in una zonache solitamente non è teatro di simili episodi. I malviventi, senza alcuno scrupolo, sono entrati nell'abitazione nonostante la presenza dei proprietari, una madre e sua figlia minorenne, che per un soffio non si sono trovate faccia a faccia con i. Oltre all'appartamento della, è stato visitato anche l'alloggio al secondo piano della stessa palazzina, fortunatamente vuoto al momento dell'irruzione. L'episodio segue di poco i furti avvenuti alla vigilia di Ferragosto, segnando un allarmante aumento delle attività criminali nella zona.