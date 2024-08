La cancel culture vince Uno studio accademico americano dimostra l’efficacia del conformismo 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Marc Fumaroli aveva capito che anche in Europa sarebbe arrivata l’onda lunga dell’utopia americana. Fra i massimi critici culturali del Novecento, aveva descritto tutto in un libro, “Lo stato cultu Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti