Ius scholae Tajani al Meeting Mondo è cambiato bisogna andare avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) RIMINI (ITALPRESS) – “Essere italiano, essere europeo o essere patriota non è legato a sette generazioni prima. Preferisco uno che ha i genitori stranieri e canta l’inno di Mameli a uno che è italiano da sette generazioni e non canta l’inno. Chi è più patriota dei due?”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, aldi Rimini. “Insisto sulla formazione, sull’identità e sulla cultura. Sei italiano ed europeo non perchè hai la pelle bianca, gialla, rossa o verde, ma perchè dentro di te hai quelle convinzioni e quell’anima europea. Se poi i tuoi genitori sono nati a Kiev, a La Paz o a Dakar è la stessa identica cosa”, ha aggiunto.