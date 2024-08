Istituto italiano per gli studi storici | scade il 30 agosto il bando per le 18 borse di studio del prossimo anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Venerdì 30ildi concorso dell’per gliper 18dio nell’accademico 2024-2025. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Natalino Irti, ha deliberato di aumentare il numero delledio annuali e di incrementarne l’importo a 18.000 euro per consentire a giovani laureati e dottori di ricerca di proseguire le loro ricerche in discipline storiche, filosofiche e letterarie. Si conferma così l’impegno di contribuire alla crescita di nuove generazioni diosi al quale haderito, finanziando 5dio per progetti specifici di ricerca, la Fondazione Banco di Napoli, la Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico, il Pio Monte della Misericordia l’Accademia della Crusca, l’Università deglidi Napoli “Federico II”.