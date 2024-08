Inter allenamento anti Lecce finito! Domani cambio di location – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il. Ma la vera novità è, dove la squadra non si allenerà alla Pinetina. LAVORI MATTUTINI –vigilia di, partita valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Genoa, la squadra di Simone Inzaghi è a caccia del riscatto e cercherà di farlo nella propria tana a San Siro. Oggi i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile. Tutti a disposizione tranne Stefan de Vrij e Tajon Buchanan. L’olandese, racconta Matteo Barzaghi di Sky Sport, potrebbe rientrare prossima settimana per giocare contro l’Atalanta. Buchanan, invece, ne avrà ancora per un bel po’ dopo la frattura alla tibia. Il canadese dovrebbe rientrare a dicembre.