Infortuni Lazio Baroni recupera un giocatore in vista dell’Udinese La FORMAZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 agosto 2024), Marcounindella gara con l’Udinese. Out Gila, due i ballottaggi aperti Lacontinua in quel di Formello la preparazione indella seconda giornata di campionato contro l’Udinese. Buone notizie dalla seduta odierna: Marcoha infattito Castrovilli mentre è ancora out Gila., prime bozze di formazioni contro l’Udinese Per quanto