Incontro casuale negli Usa per due famiglie di Cogliate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 22 agosto 2024) Entrare in un ristorante in un posto sperduto degli Usa e incontrare una famiglia di. È successo alledi due giovani pallavoliste die la storia è stata raccontata sulla pagina Facebook dedicata al paese.Usa per duediOgni anno milioni di persone si recano