Inchiesta | Vittime trovate fuori dalle loro cabine

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Porticello (Palermo), 22 ago. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Intrappolati come topi, mentre il veliero imbarcava acqua, i passeggeri hanno cercato delle vie di fuga, raggiungendo il lato opposto della imbarcazione in cui si trovavano. Ma l’acqua aveva già raggiunto le camere e cinque disono stati trovati in quella direzione, non nelle proprie camere. Ma sul lato opposto. Proprio mentre tentavano di salvarsi. E’ quanto emerge, come apprende l’Adnkronos,testimonianze rese alla Procura di Termini Imerese (Palermo) di chi è rimasto vivo, ma soprattutto,piante della barca. Cinque dellesono statenelle camere diverse da quelle indicate dai superstiti. La Procura, guidata da Ambrogio Cartosio, indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colposi, al momento senza indagati.