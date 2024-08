In due settimane 531 donazioni per un bambino di nove anni di Taranto colpito da un tumore alle ossa Occorre continuare Raccolta fondi organizzata da un amico del padre

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme.com: In duesono stati raccolti, sulla piattaforma GoFundMe, quasi quattordicimila euro per undi. ” Brando – scrive l’organizzatore, Angelo Ricchiuti – figlio di 9di un mio caroe collega, sta combattendo una battaglia difficile contro unraro e aggressivo”. “La diagnosi – racconta – ha cambiato radicalmente la vita di Brando e della sua famiglia. Da quando hanno scoperto il, hanno dovuto affrontare numerose sfide, tra cui viaggi e costose visite e terapie in varie città italiane come Padova, Bologna e Torino”. “Ogni viaggio, ogni visita medica e ogni terapia rappresentano non solo un costo economico, ma anche un enorme dispendio di energie e stress per Brando e i suoi genitori”, prosegue.