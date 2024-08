Il grande cantautore fa sentire la sua voce in sostegno della candidata democratica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chicago, 22 ago. (askanews) – Il cantante americano Stevie Wonder si è esibito sul palcoConvention Nazionaledi Chicago, ha voluto sostenere sostenere laalla Casa Bianca Kamala Harris eseguendo la sua canzone “Higher Ground”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Straordinario show di Stevie Wonder. Alla Conventioncanta per Kamala Harris iO Donna.