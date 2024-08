Igor Bosonin chi è l’ex candidato della Lega espulso dal partito arrestato per il pestaggio del giornalista della Stampa Andrea Joly

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel 2023 era stato recordman di preferenzealle Comunali di Ivrea, pur senza centrare l’elezione a consigliere. Oggi, 46 anni, originario di Donnas in Valle d’Aosta, è statoe sottoposto a custodia cautelare ai domiciliari (insieme ad altre tre persone) con l’accusa di aver pestato il, spinto a terra e preso a calci il 20 luglio scorso perché “colpevole” di stare filmando un raduno di Casapound – con tanto di cori e fumogeni – in corso a Torino davanti al pub “Asso di bastoni”, ritrovo dell’estrema destra locale. Come riporta il giornale online Aostasera,è stato uno dei fondatori di Casapound in Val d’Aosta, partecipando nel 2011 all’aperturaprima sede.