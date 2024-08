I sindacati Usa mettono paura a Stellantis

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo la minaccia di sciopero da parte di Uaw, Tavares parte per Detroit. Obiettivo è cambiare strategia anche per evitare la class action sul titolo. Segno che, quando una sigla fa il proprio mestiere, anche gli ad devono trattare. Non come in Italia.