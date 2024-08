I Cau funzionano bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ho letto alcuni giorni fa che i Cau, centro di assistenza urgenza in alternativa ai Pronto soccorso, non sarebbero molto utili. Sono appena tornato dal Cau di Casalecchio di Reno (Bologna). Confermo di essere stato assistito e curato con grande competenza ed in tempi molto contenuti. Grazie allo staff e grazie al dottor Gianluigi Coccherini. Massimo Codeluppi