Highlights Vuelta 2024 sesta tappa | O’Connor dominatore diventa leader VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Glie i migliori momenti delladellaa Espana. Successo in volata e conquista della maglia rossa per l’australiano classe 95? della Decathlon Ag2r, Ben, che con distacchi siderali e una prestazione monstredella competizione beffando Roglic e Van Aert, rimasti oggi attardati e inglobati dal gruppone degli inseguitori. Buona seconda posizione per Marco Frigo che supera l’olandese Leemreize nel finale. Di seguito ilcon gli) SportFace.