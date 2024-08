Gispolotte il timone a Chiarella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un gruppo che ha continuato a crescere progressivamente nel corso degli anni sia in termini di numeri che di performance, fino ad arrivare in Nazionale giovanile tramite la convocazione di Alice Vignozzi nell’U18 avvenuta nei mesi scorsi. E che riparte dai progressi fatti registrare finora, per continuare a crescere ulteriormente e salire ancor più di livello. Fra le formazioni che a breve ripartiranno in toto per pianificare la stagione, c’è anche il Gispi femminile. Intanto, pochi giorni fa è stato ufficializzato lo staff tecnico, in un’ottica di sostanziale continuità rispetto alle passate stagioni: Elenaè stata confermata come responsabile della squadra, coadiuvata dall’ex-Cavalieri Matteo Liguori. A Giulia Chilleri è invece stato affidato l’incarico di preparatrice atletica.