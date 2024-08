Gira voce che quando finisco l’allenamento i pesi devono fare una pausa ha scherzato Ma a giudicare dal suo fisico non ci sarebbe da stupirsi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 agosto 2024) È stato un mito per intere generazioni di amanti di film d’azione, ma a 84 anni non ha alcuna intenzione di andare in pensione. L’ultima sfida di Chuck Norris sembra essere quella contro il tempo che passa. In un video recentemente pubblicato su Instagram, l’attore è stato ripreso mentre si allenava con i, sfoggiando una forma fisica invidiabile che ha lasciato i fan a bocca aperta.