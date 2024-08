Giovanni Iannelli morì in una corsa ciclistica a 22 anni | organizzatori condannati a pagare 1 milione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2024) La famiglia di, il giovane ciclista deceduto in seguito ad un violentissimo impatto su un muretto nell'ottobre 2019, sarà risarcita con oltre 1di euro. E' la sentenza in 1° grado del Tribunale di Alessandria che condanna l'organizzazione della, rea di non aver rispettato le norme per la sicurezza e la tutela dei ciclisti.