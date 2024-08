Genoa-Verona scatta la vendita dei biglietti | informazioni e prezzi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Serie A è tornata e fino a inizio settembre non ci saranno pause. Ilha esordito in un Marassi stracolmo di colori ed entusiasmo contro l'Inter, sabato sarà di scena a Monza in trasferta con il settore ospiti da oltre 2500 posti già esaurito, mentre domenica 1 settembre nella seconda al